Ахметов и ясновидящая: Кто финансировал президентскую кампанию Ляшка

Менеджер Ахметова Юрий Зинченко отдал Ляшку больше всех - 1 млн 650 тыс грн.

Партию Ляшка финансировали люди Ахметова и ворожка из Вишневого facebook.com

Во время президентских выборов в первом квартале 2019 года самые большие суммы на счета радикальной партии Олега Ляшко поступили от экс-менеджера компании олигарха Рината Ахметова и от ясновидящей с города Вишневое под Киевом, передает Bihus.

Читай также: Сколько Слуга народа потратит на обучение своих нардепов в Трускавце

Бывший генеральный директор Харцызского трубного завода, Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и корпорации Метинвест, бенефициаром которых является олигарх Ринат Ахметов, по имени Юрий Зинченко перечислил Ляшку больше всех - 1 млн 650 тыс грн.

Отмечается, что Юрий Зинченко внезапно в феврале 2018 покинул работу в частных компаниях и возглавил исполнительный комитет Радикальной партии. Полномочия председателя исполкома Юрий Зинченко также внезапно оставил две недели после поражения Ляшко в первом туре президентских выборов.

Во время пребывания на этом посту его называли ахметовским куратором избирательных кампаний Олега Ляшко.

Читай также: Нардепы из Самопомочи и Видродження пойманы на сокрытии 200 млн грн

Еще одним большим донором стал Антон Гливинский, который также проработал более 12 лет в компаниях "СКМ" и "Эста Холдинг", принадлежащих Ринату Ахметову. А перечислил он точно такую же сумму - 1 млн 650 тыс грн.

Такую же сумму, 1 млн 650 тыс грн, перечислила на счета Радикальной партии ясновидящая из города Вишневого, что под Киевом, Наталья Эристави. Это не впервые она делает большие вложения в Ляшка. В прошлом году она перечислила партии 1,3 млн грн.

Отмечается, что большая часть денег в этом году вернулась обратно к ней, так как за ворожкой числиться налоговый долг.

Читай также: Какую зарплату будут платить новым нардепам: Инфографика

Еще 1,6 млн грн Радикальная партия получила от Александра Голтвенко. В 2015-2018 годах он занимал должность первого заместителя городского главы города Мариуполя, а до этого работал на руководящих должностях в Метинвесте и комбинате имени Ильича.

Действующий заместитель мэра Мариуполя Михаил Когут также перечислил более 1,5 млн грн на счета Ляшка. Данная сумма на 200 тыс превышает весь его официальный доход и задекларированные денежные сбережения за 2018. До прихода в горисполком Михаил Михайлович также работал на предприятиях Рината Ахметова.

Непрямым доказательством финансирования Ляшка Ахметовым журналисты считают активным пиар радикала в газете Сегодня и на канале Украина, которые принадлежат олигарху. Партия в свою очередь лоббировала интересы олигарха в Верховной Раде.

Читай также: За выборы больше всех получат партии Яценюка и Порошенко

"Они в системный способ отстаивают, фактически способствуют интересам Рината Ахметова как в публичной плоскости, так и в парламенте.

Например, когда в 2016 году речь шла о повышении стоимости грузовых железнодорожных перевозок, кто выступал против? Радикальная партия! Где выступали? На медиа Рината Ахметова!", - рассказывает аналитик общественного движения Честно Игорь Фещенко.

Читай также: Студент КПИ отдал почти миллион на предвыборную кампанию Соловйова – СМИ

На вопросы о финансировании Ахметовым Ляшко ответил отрицательно.

Смотри полное видео расследования финансирования партии Ляшка Ахметовым

Ранее сообщалось, что ЦИК нашла нарушения в финотчетах 4 партий. По факту обнаружения нарушений использования денег на выборах подано жалобу в НАПК.