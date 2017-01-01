Пакеты мобильных операторов в Украине подорожают еще дважды

Операторы объясняют подорожание расследованием АМКУ и дорогой электроэнергией.

Тарифы мобильных операторов Украины могут подорожать осенью и ближе к Новому году depositphotos.com

С 15 июля уже подорожали архивные пакеты Vodafone линейки Vodafone Red, а с 1 августа вырастет стоимость в пакетах SuperNet Start, SuperNet Pro, SuperNet Pro-1, SuperNet Unlim, Family Plus и SuperNet Turbo, передает UBR.

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Vodafone Ukraine дорожает чаще конкурентов так, как выручка оператора от основной деятельности в перерасчете на одного пользователя. Это называется показатель ARPU, который высчитывает средний доход с абонента.

Несколько лет назад, до начала 2018 года, ARPU всей "большой тройки" (Киевстар, Vodafone и lifecell) был практически одинаковым, и сохранялся на уровне 1,2-1,3 долл. Но запуск 4G и резкий взлет объемов трафика мобильного интернета на 400% за год, привел к увеличению показателя до 2 долл и более.

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В течение 2018-го все три мобильных лидера страны корректировали свои тарифные планы под новую реальность, а заодно сформировали для себя "ниши". В начале 2019 года разница в доходах операторов на среднего абонента продолжила увеличиваться и по итогам первого квартала ARPU тройки операторов был уже такой:

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lifecell - 67 грн;

Киевстар – 60 грн;

Vodafone Ukraine - 57 грн.

Доходы мобильной связи UBR

Пресс-службы всех трех крупнейших телеком-компаний не подтверждают, но и не опровергают информацию о намерении поднять плату по основным тарифным планам до конца года. Но телеком-эксперты прогнозируют, что цены подскачут в этом году еще дважды: в сентябре-октябре и к концу четвертого квартала.

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Осенью подорожание произойдет из-за того, что телекомщики поднимут цены примерно на 8%, чтобы компенсировать недополученную выручку, которая появится в следствии отказа от 28-дневной тарификации к сентябрю 2019 года из-за расследования АМКУ.

Кроме того, еще одним поводом может послужить заработавший с 1 июля рынок электроэнергии, благодаря которому цены на электричество для предприятий, по словам экспертов, могут увеличиться на 20-30%.

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Затраты на электроэнергию – одна из основных статей затрат в мобильной связи. Кроме этого, компании тратят деньги и по другим статьям. Например, за лицензии на виды деятельности, лицензирование которых не предусмотрено законом.

В целом, по оценке GSMA Intelligence, Украина занимает 12 место в мире по количеству нетипичных налогов и сборов, которыми отягощается услуга мобильной связи – около 14% от счета за мобильные услуги в Украине идут в казну государства.

Доходы мобильной связи UBR

Ранее сообщалось, что "скрытые" услуги операторов связи "съедают" около 100 млн грн в год. Абоненты переплачивают деньги за ненужные услуги мобильных операторов.