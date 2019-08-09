Зеленский привлечет в инфраструктуру $20 млрд

Президент заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

Президент Владимир Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет. Об этом он сказал на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Зеленский: Мы запустим продажу земли в 2020 году, а земельную реформу уже в 2019

"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что в этот период страна будет уделять много внимания развитию качественного телекоммуникационного сектора и пообещал поддержку мобильному оператору компании lifecell (дочка турецкого оператора Turkcell).

Читай также: Зеленский легализирует казино в Украине

"Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала", - заявил президент.

Ранее сообщалось о том, сколько денег потрачено на мероприятия с Зеленским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram