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Зеленский привлечет в инфраструктуру $20 млрд

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Президент заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.
Зеленский обещает 20 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру
Зеленский обещает 20 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет. Об этом он сказал на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, передает Интерфакс-Украина.

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"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что в этот период страна будет уделять много внимания развитию качественного телекоммуникационного сектора и пообещал поддержку мобильному оператору компании lifecell (дочка турецкого оператора Turkcell).

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"Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала", - заявил президент.

Ранее сообщалось о том, сколько денег потрачено на мероприятия с Зеленским.

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Теги: инвестиции, инфраструктура, инвестиции в украину, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.08.2019, 13:53
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гость
продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов

Этот пожалуй и педру шоколадника переплюнет. Не зря Эрдоган сказал ему не надевать много браслетиков на руки - оставь место для наручников!
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