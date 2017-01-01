"Пенсия в один клик": Пенсионный фонд запустил онлайн сервис

В ближайшее время Пенсионный фонд ожидает запуск мобильного приложения.

Данный сервис позволит сэкономить время и деньги на назначение пенсии Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины запустил онлайн-сервис для пенсионеров. Он позволит оформить пенсионные выплаты и провести их перерасчет "в одно касание". В ближайшее время также ожидается запуск мобильного приложения.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

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Чиновники ожидают, что благодаря онлайн-сервису оформление пенсии будет упрощено. Для этого нужно в онлайн-кабинете подать следующие документы: заявление и копии документов, заверенные электронной подписью). После на электронную почту или в виде СМС-сообщение гражданину придет информация о назначении выплат. Далее необходимо посетить сервисный центр и получить пенсионное удостоверение.

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"Для нашего сервиса можно использовать практически все имеющиеся версии электронной подписи", - подчеркнул директор департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

Данный сервис позволит сэкономить время и деньги на назначение пенсии