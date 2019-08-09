Омелян: На ремонт дорог нужно 10 лет и триллион

Отремонтировать все украинские дороги можно за 10 лет и на это необходимо триллион гривен, заявил министр инфраструктуры.

Украине необходимо ремонтировать по 10-15 тысяч километров в год facebook.com/volodymyr.omelyan

Все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет и это будет стоить триллион гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян в прямом эфире радио НВ.

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По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тысяч километров в год.

Емельян подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.

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