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Омелян: На ремонт дорог нужно 10 лет и триллион

Комментариев: 6
Отремонтировать все украинские дороги можно за 10 лет и на это необходимо триллион гривен, заявил министр инфраструктуры.
Украине необходимо ремонтировать по 10-15 тысяч километров в год
Украине необходимо ремонтировать по 10-15 тысяч километров в год
facebook.com/volodymyr.omelyan

Все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет и это будет стоить триллион гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян в прямом эфире радио НВ.

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По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тысяч километров в год.

Емельян подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.

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Теги: дороги, Ремонт дорог, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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Комментариев (6)
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Замечатель    09.08.2019, 17:02
Оценка:  +1
Замечатель
А в течении этих 10 лет дороги будут опять портится.Он это же не учитывает))Только гитлеровские дороги стоят с 30 годов до сих пор))
Замечатель    09.08.2019, 17:00
Оценка:  +1
Замечатель
Карманов у вас хватит?)))
Кырмызы_вэ_бейаз    09.08.2019, 17:02
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Пашинский держал ведь дома 55 000 000 гривен наличными и пару миллионов долларов. Сам в декларации указывал. Выходит хватает им карманов!
Кырмызы_вэ_бейаз    09.08.2019, 16:59
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Омеляну нужен триллион, это все что вы должны знать об упыре Омеляне, назначенном Вальцманом на должность министра!
гость  (аноним)  09.08.2019, 16:51
Оценка:  +1
гость
Пи дарасина
мидори    09.08.2019, 16:51
Оценка:  +2
мидори
а интересно,это с откатами и прочим воровством или....даже спросить страшно,не знают омеляны такого слова
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