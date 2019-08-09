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В новую Раду попали 53 депутата, фигурировавшие в коррупционных скандалах – СМИ

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Некоторые новоизбранные нардепы были не раз фигурантами журналистских расследований о коррупции.
Верховная Рада обновилась на 80%
Верховная Рада обновилась на 80%
depositphotos.com

В обновленную Верховную Раду попали 53 народных депутата, которые ранее фигурировали в журналистских расследованиях о коррупции. Наибольшее количество таких нардепов (14 человек) входят в партию Оппозиционная платформа – за жизнь.

Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой на общественное движение Честно.

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Юрий Бойко фигурирует в 15 журналистских расследованиях, Александр Пономарев – в 12, Нестор Шуфрич – в 10.

“Первый номер в списке – Юрий Бойко – фигурирует сразу в 15 журналистских расследованиях. Большинство из них касаются тендерных махинаций и махинаций с природными ресурсами“ – говорится в сообщении.

Депутаты от ОПЗЖ, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
Депутаты от ОПЗЖ, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
slovoidilo.ua

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От Батькивщины в ВР прошли 7 фигурантов антикоррупционных расследований. Среди них Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валерий Дубиль.

Депутаты от Батькивщыны, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
Депутаты от Батькивщыны, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
slovoidilo.ua

От Европейской Солидарности Петра Порошенко в Раду прошли 3 таких нардепа: Сергей Алексеев, Ирина Луценко и Виктория Сюмар.

Депутаты от ЕС / Оппозиционного блока, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
Депутаты от ЕС / Оппозиционного блока, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
slovoidilo.ua

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“Среди мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которые работали в парламенте восьмого созыва, есть 27 фигурантов расследований журналистов по коррупции. Безусловный лидер – Ярослав Дубневич – 37 расследований“ – говорится в сообщении.

Депутаты, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
Депутаты, фигурировавшие в антикоррупционных расследованиях
slovoidilo.ua

Ранее Разумков рассказал, как будут наказывать нардепов. Разумков заявил о том, что “необходимо создать систему, которая сделает невозможным голосование за себя и за того парня“.

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Теги: нардепы, Верховная Рада, скандалы, коррупция, расследования
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Комментариев (2)
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Замечатель    09.08.2019, 16:59
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И что теперь?
colavova    09.08.2019, 17:57
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colavova
вате кранты теперь
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