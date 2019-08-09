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Коболев: Украинскую ГТС могут передать частным компаниям

Комментариев: 3
ГТС может быть передана в управление частным компаниям в случае, если "Газпром займет неконструктивную позицию".
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
facebook.com/andriy.kobolyev

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил о том, что президент Владимир Зеленский в Турции дал очень важный сигнал частному бизнесу. Речь идет о законе о концессиях, который упростит сотрудничество государства с инвесторами.

Об этом Андрей Коболев написал на свой странице в  Facebook.

По словам Коболева,  в таком случае “функционирование нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным“.

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“Мы неоднократно говорили о перспективности передачи управления нашей ГТС консорциуму международной компании, особенно, если Газпром займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту. Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов еще раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук“ – подчеркнул Коболев.

Ранее Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа. Трехсторонние переговоры по газу пройдут в Брюсселе 16 сентября. При этом РФ пока не назвала своих представителей на этой встречи.

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Теги: Андрей Коболев, ГТС, Нафтогаз, ГТС, Газпром
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.08.2019, 17:31
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гость
Да итак понятно что если через подставных лиц пол-ГТС передадут Газпрому он будет заинтересован в продлжении транзита. Америку по новой открыл что-ли?
Замечатель    09.08.2019, 17:04
Оценка:  -1
Замечатель
Уберите эту Коболиную морду и конфискуйте у него и его подельников все зарплаты и премии и будет Украине счастье))
colavova    09.08.2019, 17:44
Оценка:  0
colavova
а какое счастье будет вате, когда Миллер сдохнет
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