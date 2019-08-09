Коболев: Украинскую ГТС могут передать частным компаниям

ГТС может быть передана в управление частным компаниям в случае, если "Газпром займет неконструктивную позицию".

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил о том, что президент Владимир Зеленский в Турции дал очень важный сигнал частному бизнесу. Речь идет о законе о концессиях, который упростит сотрудничество государства с инвесторами.

Об этом Андрей Коболев написал на свой странице в Facebook.

По словам Коболева, в таком случае “функционирование нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным“.

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“Мы неоднократно говорили о перспективности передачи управления нашей ГТС консорциуму международной компании, особенно, если Газпром займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту. Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов еще раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук“ – подчеркнул Коболев.

Ранее Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа. Трехсторонние переговоры по газу пройдут в Брюсселе 16 сентября. При этом РФ пока не назвала своих представителей на этой встречи.

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