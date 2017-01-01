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Укрпочта повысит тарифы

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Стоимость доставки подписных изданий с 1 января 2020 года возрастет.
С 1 января услуги Укрпочты подорожают
С 1 января услуги Укрпочты подорожают
facebook.com/pg/ukrposhta

В соответствии с проектом приказа, стоимость доставки подписных изданий Укрпочтой возрастет на 15%. Повышение планируется на 1 января 2020 года.

Проект приказа опубликован на сайте министерства.

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Повышение чиновники объясняют инфляцией, подорожанием топлива, повышением минимальной заработной платы. В частности, указан график повышения минималки с 4 173 грн. до 4 425 грн.

“Реализация приказа будет способствовать росту доходов, минимизации убытков от предоставления услуг и внедрению социальных мероприятий“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта снова грозится прекратить доставку пенсий.

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Теги: Укрпочта, тарифы, Украина
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