Укрпочта повысит тарифы
В соответствии с проектом приказа, стоимость доставки подписных изданий Укрпочтой возрастет на 15%. Повышение планируется на 1 января 2020 года.
Проект приказа опубликован на сайте министерства.
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Повышение чиновники объясняют инфляцией, подорожанием топлива, повышением минимальной заработной платы. В частности, указан график повышения минималки с 4 173 грн. до 4 425 грн.
“Реализация приказа будет способствовать росту доходов, минимизации убытков от предоставления услуг и внедрению социальных мероприятий“ – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Укрпочта снова грозится прекратить доставку пенсий.
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