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Банкиры дали прогноз курса гривны до конца года

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В этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.
Банкиры не ожидают сильного обвала гривны в этом году
Банкиры не ожидают сильного обвала гривны в этом году
Пресс-центр НБУ

В этом году не ожидается существенное снижение курса гривны, считают опрошенные агентством Интерфакс-Украина банкиры.

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“На сегодняшний день уже можно сказать, что сроки начала сезонного роста курса доллара нарушены: к середине августа наблюдается стабильный девальвационный тренд доллара, рынок завис на уровне трехгодичного минимума 25-25,20 грн/$1. В этом году традиционное начало девальвационного тренда для гривны стоит ожидать с небольшой задержкой - с начала октября“, - сказал директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его словам, главным фактором укрепления курса гривны стал повышенный спрос на гривневые гособлигации со стороны нерезидентов.

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Куринной напомнил, что осенью повышается спрос на энергоносители, также ожидается пиковый объем погашения внешних займов, что может повлиять на ослабление гривни. “Однако рекордный урожай зерновых и достойный объем золотовалютных резервов позволяют надеяться, что девальвация, если и будет, то незначительной“, - добавил эксперт. По его оценке, при условии сохранения политической стабильности до конца текущего года курс гривны останется в коридоре 25,5-26,5 грн/$1.

Заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец полагает, что до конца сентября, пока не будет сформирован новый состав правительства, курс гривни существенно не изменится.

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Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что традиционные осенние тренды в этом году будут сглажены. “В базовом сценарии мы ожидаем возврата курса гривны в диапазон 25,5-26,5 грн/$1 с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/$1 до конца текущего года“, - сказал он, отметив при этом, что девальвационные ожидания могут усилиться в случае роста политической турбулентности.

Отметим, Нацбанк повысил на 15 августа курс доллара на 10 копеек - до 25,24 гривен. Также американская валюта начала дорожать в обменниках.

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Теги: курс валют, банкиры, курс гривны, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.08.2019, 14:06
Оценка:  0
гость
пока есть подпитка баксами от заробитчан ( а это по разным оценкам до 30% валютных поступлений страны ) серьезных скачков не предвидится.
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