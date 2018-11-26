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НБУ вторую неделю подряд сокращает покупку валюты

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За две недели регулятор сократил покупку валюты на межбанке почти в шесть раз - на прошлой неделе купил менее 60 млн долларов.
Центробанк резко сократил покупку валюты
Центробанк резко сократил покупку валюты
Корреспондент.net

Национальный банк на прошлой неделе купил на межбанке 59,8 млн долларов, что в 2,6 раза меньше, чем неделей ранее.

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При этом на позапрошлой неделе НБУ выкупил на межбанке $156,9 млн - в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее.

Всего с начала года Нацбанк купил уже более $3,1 млрд, которые направил на пополнение международных золотовалютных резервов. 

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,879 млрд долл., или в 12,6 раза.

Как сообщалось, ранее украинские банкиры дали прогноз по курсу гривны до конца года. Эксперты считают, что в этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.

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Теги: валютный рынок, НБУ, курс валют, Межбанк
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Источник: korrespondent.net

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