НБУ вторую неделю подряд сокращает покупку валюты
За две недели регулятор сократил покупку валюты на межбанке почти в шесть раз - на прошлой неделе купил менее 60 млн долларов.
Национальный банк на прошлой неделе купил на межбанке 59,8 млн долларов, что в 2,6 раза меньше, чем неделей ранее.
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При этом на позапрошлой неделе НБУ выкупил на межбанке $156,9 млн - в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее.
Всего с начала года Нацбанк купил уже более $3,1 млрд, которые направил на пополнение международных золотовалютных резервов.
С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,879 млрд долл., или в 12,6 раза.
Как сообщалось, ранее украинские банкиры дали прогноз по курсу гривны до конца года. Эксперты считают, что в этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.
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