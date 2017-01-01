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Малая приватизация принесла Украине почти 1,5 млрд грн

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Больше всего средств от малой приватизации привлекли Львов, Житомир и Киев. Всего на аукционах выставлялись 2812 объектов.
Малая приватизация за год принесла Украине почти 1,5 млрд грн
Малая приватизация за год принесла Украине почти 1,5 млрд грн
Forbes.ua

Год малой приватизации принес Украине 1,48 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГП Прозорро.Продажи в понедельник, 19 августа.

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“17 августа исполнился один год старта малой приватизации государственного и коммунального имущества, принес бюджетам разного уровня 1,48 млрд гривен. Из них 39% на аукционы были выставлены Фондом госимущества Украины на сумму более 570 миллионов гривен. Органами местного самоуправления был организован 61% от общего количества успешных аукционов, которые привлекли в свои бюджеты около 910 миллионов гривен“, - сказано в сообщении.

Всего состоялось 1142 успешных аукциона, на которых было выставлены 2812 различных объектов. В торгах приняли участие более 2 тысяч 317 участников, конкурировавших за каждый лот, что позволило повысить стартовую цену в среднем на 59,64%.

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Согласно рейтингу городов Украины, за один год лидерами по объему привлеченных от малой приватизации средств являются следующие города:

  • Львов - 419 млн 231 тыс. грн;
  • Житомир - 101 млн 976 тыс. грн;
  • Киев - 90 млн 786 тыс. грн.

Напомним, что ранее суд разблокировал большую приватизацию в Украине.

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Теги: Украина, бюджет, приватизация
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Источник: korrespondent.net

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