Малая приватизация принесла Украине почти 1,5 млрд грн

Больше всего средств от малой приватизации привлекли Львов, Житомир и Киев. Всего на аукционах выставлялись 2812 объектов.

Малая приватизация за год принесла Украине почти 1,5 млрд грн Forbes.ua

Год малой приватизации принес Украине 1,48 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГП Прозорро.Продажи в понедельник, 19 августа.

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“17 августа исполнился один год старта малой приватизации государственного и коммунального имущества, принес бюджетам разного уровня 1,48 млрд гривен. Из них 39% на аукционы были выставлены Фондом госимущества Украины на сумму более 570 миллионов гривен. Органами местного самоуправления был организован 61% от общего количества успешных аукционов, которые привлекли в свои бюджеты около 910 миллионов гривен“, - сказано в сообщении.

Всего состоялось 1142 успешных аукциона, на которых было выставлены 2812 различных объектов. В торгах приняли участие более 2 тысяч 317 участников, конкурировавших за каждый лот, что позволило повысить стартовую цену в среднем на 59,64%.

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Согласно рейтингу городов Украины, за один год лидерами по объему привлеченных от малой приватизации средств являются следующие города:

Львов - 419 млн 231 тыс. грн;

Житомир - 101 млн 976 тыс. грн;

Киев - 90 млн 786 тыс. грн.

Напомним, что ранее суд разблокировал большую приватизацию в Украине.



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