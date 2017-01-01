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Курс валют на 20 августа: гривна опустилась после резкого подъема

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Во вторник доллар подорожает на три копейки, а евро - сразу на 10 копеек.
Гривна подешевела на три копейки
Гривна подешевела на три копейки
Корреспондент.net

Национальный банк Украины на 20 августа 2019 года понизил курс гривны на три копейки – до 25,17 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 16 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2517,5684 гривны (+3,2836);

– 100 евро – 2795,2562 гривны (+10,4344).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 5 копеек до 25,14 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,89 гривен за евро.

Напомним, в предыдущий банковский день Нацбанк повысил курс гривны почти на 18 копеек копеек – до 25,14 гривен за доллар.

Ранее прогноз по курсу гривны до конца года дали украинские банкиры. Эксперты считают, что в этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.

 

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Источник: korrespondent.net

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