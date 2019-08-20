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Нацбанк объяснил, почему укрепляется гривна

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В центробанке назвали три фактора, влияющие на ревальвацию украинской валюты в 2019 году.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб
bank.gov.ua

В Украине несколько месяцев продолжается укрепление гривны, чему способствовал ряд факторов. Об этом заявил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает Экономическая правда во вторник, 20 августа.

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“Первый фактор - поведение нерезидентов. Мы видим увеличение спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ. Вложения нерезидентов на сегодня составляют около 92 млрд грн“, - говорит Сологуб.

Он считает, что интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам - не краткосрочная явление.

“Мы стараемся контролировать структуру погашения. Ценных бумаг с годовым сроком погашения в портфеле нерезидентов треть. Нерезиденты вкладываются в длинные бумаги“, - добавил он.

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“Вторая причина укрепления гривны - нормальная макроэкономическая ситуация в Украине умноженная на адекватную монетарную и фискальную политику“, - сказал Сологуб.

Ранее украинские банкиры дали прогноз по курсу гривны до конца года. Эксперты считают, что в этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.


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Теги: НБУ, курс валют, курс гривны, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЗАНОЗА  (аноним)  20.08.2019, 15:19
Оценка:  0
ЗАНОЗА
ГУБОШЛЕП
Пуп.  (аноним)  20.08.2019, 15:17
Оценка:  0
Пуп.
Ага.б.л.е.а.ть,просто немного меньше пи.з.дят
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