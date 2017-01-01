Курс валют на 21 августа: гривна немного укрепилась

Гривна отыграла вчерашнее падение на три копейки по отношению к доллару и 10 копеек по отношению к евро и перешла к росту.

Национальный банк Украины на 21 августа 2019 года повысил курс гривны на четыре копейки – до 25,13 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 20 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2513,1300 гривны (-4,4384);

– 100 евро – 2783,5428 гривны (-11,7134).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 4 копейки до 25,18 гривен за доллар, курс в покупке до 25,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 27,90 гривен за евро.

Напомним, в предыдущий банковский день Нацбанк понизил курс гривны на три копейки.



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