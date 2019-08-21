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Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 5%

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За первое полугодие 2019 года Украина экспортировала в ЕС товаров на почти на 10,3 млрд долларов, то есть на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 5%
Экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 5%
dumskaya.net

В первом полугодии 2019 года экспорт украинских товаров в Евросоюз составил 10 миллиардов 284 миллионов 296,9 тысяч долларов. Рост экспорта относительно первого полугодия прошлого года составил 5%. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики во вторник, 20 августа.

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Торговля услугами за последние полгода составила 2 миллиарда 23 миллиона 139,6 тысяч долларов. Рост относительно первого полугодия 2018 года - 4,5%. Стоит отметить, что темпы роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составили 15%.

 

Ранее в Нацбанке заявили, что во втором полугодии 2019 года экономика Украины будет выглядеть немного лучше, чем ожидалось.

Как известно, в 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,6%  с 2,5% в 2017 году и побил рекорд за семь лет.

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Теги: Украина-ЕС, экспорт, товары, Госстат, экономика
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Источник: korrespondent.net

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