Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С 2013 года украинский экспорт в РФ упал вчетверо

Комментариев: 1
После Майдана доля России в экспорте Украины сократилась с 23,7% до 6,4%. Больше всего Украина экспортирует в ЕС.
Торговля между Украиной и Россией продолжает сокращаться
Торговля между Украиной и Россией продолжает сокращаться
EPA/UPG

С 2013 года доля рынка России в структуре экспорта Украины сократилась с 23,7% до 6,4%. Об этом на заседании правительства в среду, 21 августа, сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Читай также: Украина увеличила торговлю с Евросоюзом

“В 2013 году на РФ приходилось 23,7% экспорта товаров. Мы переориентировалы экспорт, сейчас судьба ЕС в экспорте товаров составляет 42%, а Российской Федерации - 6,4%. Она уменьшается“, - сказал Кубив.
 
По его словам, почти 30% экспорта составляет доля рынков Азии. Также открыт рынок Африки, есть планы расширить экспорт на рынок Латинской Америки.
 
Кубив отметил, что параллельно с развитием экспорта улучшается бизнес-климат в стране.

Читай также: Украина идет на новый рекорд по агроэкспорту

“За три года провели 8 дерегуляционных заседаний правительства, на которых отменили почти 1300 устаревших, неэффективных или незаконных регуляторных актов“, - уточнил министр.

 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: Россия, Украина, торговля, экспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.08.2019, 18:08
Оценка:  0
гость
ну так заводы закрыты, нового ничего не производится потому и доля упала, продавать нечего... а в ЭС как вывозили кругляк и мёд так и осталось... вы бы в абсолютных числах или деньгах написали бы на сколько больше и чего конкретно больше стало в ЭС экспортироваться
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь