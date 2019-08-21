С 2013 года украинский экспорт в РФ упал вчетверо

После Майдана доля России в экспорте Украины сократилась с 23,7% до 6,4%. Больше всего Украина экспортирует в ЕС.

Торговля между Украиной и Россией продолжает сокращаться EPA/UPG

С 2013 года доля рынка России в структуре экспорта Украины сократилась с 23,7% до 6,4%. Об этом на заседании правительства в среду, 21 августа, сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“В 2013 году на РФ приходилось 23,7% экспорта товаров. Мы переориентировалы экспорт, сейчас судьба ЕС в экспорте товаров составляет 42%, а Российской Федерации - 6,4%. Она уменьшается“, - сказал Кубив.

По его словам, почти 30% экспорта составляет доля рынков Азии. Также открыт рынок Африки, есть планы расширить экспорт на рынок Латинской Америки.

Кубив отметил, что параллельно с развитием экспорта улучшается бизнес-климат в стране. Читай также: Украина идет на новый рекорд по агроэкспорту “За три года провели 8 дерегуляционных заседаний правительства, на которых отменили почти 1300 устаревших, неэффективных или незаконных регуляторных актов“, - уточнил министр.