Банки Украины увеличили прибыль почти вчетверо
За семь месяцев 2019 года платежеспособные банки заработали 36,7 млрд грн, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в четверг, 22 августа.
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Больше всего банкам дали процентные доходы - 89,7 млрд грн, комиссионные доходы - 34,8 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 10,6 млрд грн.
Расходы банков ушли на процентные - 43,5 млрд грн, общие административные - 34,7 млрд грн, отчисления в резервы 6,3 млрд грн.
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“Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высокой“, - отметили в НБУ.
Отметим, большую половину прибыли в банковском секторе получил ПриватБанк, заработавший за полгода 18,3 миллиарда гривен.
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Иди набирай воду в бутылки а то вонь за версту от тебя.
Ты, эблан, уже кочаны с кукурузы после туристов доедаешь? Или там сейчас рашиские туристы с кочанами все лопают?
С другой стороны, после них много бутылок, вот тебе и бизнес-план.
Ещё раз доказывает ваше ЛОХОВСТВО!!!!
Приезжай в Крым и сам УВИДИШЬ сколько за 5 лет построено!!! Не буду перечислять!!!
И что вы --СВИНЬИ ХОХЛЯТСКИЕ сделали за 25 лет... Только ломали, воровали и срали везде, твари узколобые!!!
РАГУЛИ , У ВАС ДОЛГОВ НА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ!!!!
И сейчас Зе ездеет попрошайничает ещё долгов!!
Влезайте, СВИНЬИ, в кабалу , влезайте!!!
Сало Укропии !!
Геям Сало !!!