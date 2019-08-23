Банки Украины увеличили прибыль почти вчетверо

За семь месяцев банки заработали 36,7 млрд гривен, тогда как годом ранее - менее 10 миллиардов.

За семь месяцев 2019 года платежеспособные банки заработали 36,7 млрд грн, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в четверг, 22 августа.

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Так, доходы банков выросли на 30% до 141,4 млрд грн, тогда как расходы - на 6% до 104,7 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 89,7 млрд грн, комиссионные доходы - 34,8 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 10,6 млрд грн.

Расходы банков ушли на процентные - 43,5 млрд грн, общие административные - 34,7 млрд грн, отчисления в резервы 6,3 млрд грн.

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“Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высокой“, - отметили в НБУ.

Отметим, большую половину прибыли в банковском секторе получил ПриватБанк, заработавший за полгода 18,3 миллиарда гривен.

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