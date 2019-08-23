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Банки Украины увеличили прибыль почти вчетверо

Комментариев: 9
За семь месяцев банки заработали 36,7 млрд гривен, тогда как годом ранее - менее 10 миллиардов.
Банковский сектор в 2019 году показывает рекордную прибыль
Банковский сектор в 2019 году показывает рекордную прибыль
Пресс-центр НБУ

За семь месяцев 2019 года платежеспособные банки заработали 36,7 млрд грн, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в четверг, 22 августа.

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Так, доходы банков выросли на 30% до 141,4 млрд грн, тогда как расходы - на 6% до 104,7 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 89,7 млрд грн, комиссионные доходы - 34,8 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 10,6 млрд грн.

Расходы банков ушли на процентные - 43,5 млрд грн, общие административные - 34,7 млрд грн, отчисления в резервы 6,3 млрд грн.

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“Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высокой“, - отметили в НБУ.

Отметим, большую половину прибыли в банковском секторе получил ПриватБанк, заработавший за полгода 18,3 миллиарда гривен.

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Теги: банки, НБУ, банки Украины, прибыль, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Лапотники-скот  (аноним)  23.08.2019, 14:27
Оценка:  0
Лапотники-скот
А что это за крымский лапоть тут на говно изходит?
Иди набирай воду в бутылки а то вонь за версту от тебя.
Ты, эблан, уже кочаны с кукурузы после туристов доедаешь? Или там сейчас рашиские туристы с кочанами все лопают?
С другой стороны, после них много бутылок, вот тебе и бизнес-план.
гость  (аноним)  23.08.2019, 14:26
Оценка:  0
гость
Йоханый бабай..жить в Чите и так волноваться за украинские банки и долги на три поколения, при этом всю жизнь собирая на ладу приора)))
гость  (аноним)  23.08.2019, 14:11
Оценка:  0
гость
Нах мне в Крым, покажи мне что вы в удмуртии за 80 лет настроили)) А крым украине спихнули так как руки не стояли самим что то сделать, скоро опять начнете назад пихать
Мыкола    23.08.2019, 14:09
Оценка:  0
Мыкола
А что ж мешает этим банкам дурить собственный наро закупая правительственные обязательства по сумасшедшим процентным депозитным ставкам? Только какая польза от этого стране и ее народу? Да никакой, совсем наоборот , одно разорение!
крымчанин  (аноним)  23.08.2019, 14:06
Оценка:  0
крымчанин
гость (аноним) 23.08.2019, 13:58

Ещё раз доказывает ваше ЛОХОВСТВО!!!!
Приезжай в Крым и сам УВИДИШЬ сколько за 5 лет построено!!! Не буду перечислять!!!
И что вы --СВИНЬИ ХОХЛЯТСКИЕ сделали за 25 лет... Только ломали, воровали и срали везде, твари узколобые!!!
гость  (аноним)  23.08.2019, 13:58
Оценка:  0
гость
А вы сидите на газе и нефти не имея долгов, а живете ни..я с этого не имеете, живете в бараках.
крымчанин  (аноним)  23.08.2019, 13:53
Оценка:  0
крымчанин
ха ха Новость как раз для СВИНОРЫЛЫХ ублюдков!!!! Лохам хохлятским вешают лапшу . а они с хрюканьем скачут с кастрюлями на головках!!!!
РАГУЛИ , У ВАС ДОЛГОВ НА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ!!!!
И сейчас Зе ездеет попрошайничает ещё долгов!!
Влезайте, СВИНЬИ, в кабалу , влезайте!!!
Сало Укропии !!
Геям Сало !!!
гость  (аноним)  23.08.2019, 13:23
Оценка:  0
гость
Отсутствие Гонтаревой сказывается.
Украинец  (аноним)  23.08.2019, 13:21
Оценка:  0
Украинец
ну это хороший знак. Проценты конечно некоторые банки дерут ого-го, но помнится мне кода жизнь была в 2007 год лучше всех, тогда кредиты раздавали на все даже бомжам и все было ок, так что думаю все будет ОК МАТЬ ВАШУ
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