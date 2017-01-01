Курс валют на 23 августа: Нацбанк резко укрепил гривну
Национальный банк Украины на 23 августа 2019 года укрепил гривну сразу на 16 копеек – до 25,04 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 22 августа.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2504,2697 гривны (-16,173);
– 100 евро – 2775,4821 гривны (-23,2175).
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 9 копеек до 25,06 гривен за доллар, курс в покупке до 25,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 27,80 гривен за евро.
Напомним, в предыдущий банковский день Нацбанк опустил гривну на семь копеек.
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