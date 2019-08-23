Кабмин утвердил экс-мэра Варшавы на должности бизнес-омбудсмена

Основной задачей бизнес-омбудсмена является рассмотрение жалоб бизнеса на действие чиновников, выработка рекомендаций властям в сфере предпринимательства.

Правительство Украины утвердило решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании новым бизнес-омбудсменом экс-мэра Варшавы и нынешнего члена польского парламента Марчина Свенчицкого.

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Соответствующее распоряжение от 21 августа опубликовано на сайте Кабмина.

Отмечается, что этой документ вступит в силу 12 октября.

Напомним, 31 июля стало известно, что на заседании Совета бизнес-омбудсмена была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины Марчина Свенчицкого.

В феврале нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

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Как сообщалось, 26 ноября 2014 правительство Украины создало Совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган.

Основной задачей этого органа является рассмотрение жалоб бизнеса на действие чиновников, выработка рекомендаций властям в сфере предпринимательства, а также подготовка меморандума предложений к законопроекту о создании учреждения бизнес-омбудсмена.

В том же 2014 году Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом в Украине. Ранее он занимал пост министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999гг., 2008-2009гг.), а также был еврокомиссаром – по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.) и по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством (2010-2014 гг.).



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