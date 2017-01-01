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Курс валют на 27 августа: гривна стабильна

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Во вторник доллар подорожает на две копейки, а евро на столько же подешевеет. На межбанке доллар продолжает расти.
НБУ оставил пости без изменений курс валют
НБУ оставил пости без изменений курс валют
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на 27 августа 2019 года ослабил гривну  на две копейки – до 25,06 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 23 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2506,2890 гривны (+2,0193);

– 100 евро – 2773,2088 гривны (-2,2733)

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 6 копеек до 25,12 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 27,80 гривен за евро.

Напомним, в предыдущий банковский день Нацбанк укрепил гривну на 16 копеек.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Источник: korrespondent.net

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