Нацбанк скупает дешевый доллар

Чистая покупка центробанком валюты на межбанке с начала года достигла почти трех миллиардов долларов.

Национальный банк за прошлую неделю купил на межбанке 79,5 млн долларов, что на 32,9% больше, чем неделей ранее, сообщается на сайте центробанка.

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При этом $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $39,5 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным НБУ, нерезиденты за минувшую неделю уменьшили свой портфель гособлигаций на 1,06 млрд грн, в том числе гривневых – на 1,05 млрд грн.

В целом с начала года регулятор купил на межбанке $3,206 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 1 июля Нацбанк приобрел $1,488 млрд.

Отметим, за предыдущие две недели НБУ сократил покупку валюты почти в шесть раз.

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