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Госстат зафиксировал падение инвестиций в Украину

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В первом квартале наблюдался рост инвестиций на 17,8%, а за полугодие он составил - 12,3%.
Приток инвестиций в Украину сокращается
Приток инвестиций в Украину сокращается
Getty Images

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о капитальных инвестициях за первое полугодие квартале 2019 года. Об этом сообщает Госстат.

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По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за полугодие на 12,3%, в то время как в первом квартале наблюдался рост на 17,8%.

Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли, как Временное размещение и организация питания, Профессиональная, научная и техническая деятельность и Искусство, спорт, развлечения и отдых.

Изменение капитальных инвестиций по видам экономической деятельности за первое полугодие 2019 года:

Госстат
 

Напомним, во время визита в Турцию Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

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Теги: инвестиции, инвестиции в украину, иностранные инвестиции, экономика Украины, украинская экономика, Госстат
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