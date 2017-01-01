Госстат зафиксировал падение инвестиций в Украину

В первом квартале наблюдался рост инвестиций на 17,8%, а за полугодие он составил - 12,3%.

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о капитальных инвестициях за первое полугодие квартале 2019 года. Об этом сообщает Госстат.

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По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за полугодие на 12,3%, в то время как в первом квартале наблюдался рост на 17,8%.

Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли, как Временное размещение и организация питания, Профессиональная, научная и техническая деятельность и Искусство, спорт, развлечения и отдых.

Изменение капитальных инвестиций по видам экономической деятельности за первое полугодие 2019 года:

Госстат

Напомним, во время визита в Турцию Зеленский заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

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