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Владельцы фур будут платить деньги за проезд по украинским дорогам – Новак

Комментариев: 1
Глава Укравтодора рассказал о планах организации проезда большегрузного транспорта по украинским дорогам.
Славомир Новак
Славомир Новак
www.facebook.com/Nowak.Slaw/

Глава Укравтодора Славомир Новак рассказал о планах после внедрения системы Weight-in-Motion (автоматического взвешивания транспорта). Следующим шагом станет введение оплаты для большегрузного транспорта по дорогам Украины.

Об этом Славомир Новак сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Новака, Weight-in-Motion является его инициативой.

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“Это была моя инициатива – имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion, это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины – это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины“, – отметил Новак.

По мнению Новака, внедрение дополнительной оплаты окажет положительное влияние на дороги Украины.

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“Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам“, - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Укравтодор анонсировал 3 платные дороги в Украине. Трассы выбирали из 10 вариантов, однако у чиновников есть некоторые опасения на счет строительства.

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Теги: Укравтодор, славомир новак, фуры, платный проезд
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.08.2019, 14:53
Оценка:  0
гость
Все равно если и соберут плату с фур - разворуют...
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