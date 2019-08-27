Владельцы фур будут платить деньги за проезд по украинским дорогам – Новак

Глава Укравтодора рассказал о планах организации проезда большегрузного транспорта по украинским дорогам.

Глава Укравтодора Славомир Новак рассказал о планах после внедрения системы Weight-in-Motion (автоматического взвешивания транспорта). Следующим шагом станет введение оплаты для большегрузного транспорта по дорогам Украины.

Об этом Славомир Новак сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Новака, Weight-in-Motion является его инициативой.

Читай также: Аудит выявил у дорожников Киевской области нарушений на 29 млн

“Это была моя инициатива – имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion, это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины – это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины“, – отметил Новак.

По мнению Новака, внедрение дополнительной оплаты окажет положительное влияние на дороги Украины.

Читай также: В Укравтодоре отчитались о строительстве и ремонте дорог

“Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам“, - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Укравтодор анонсировал 3 платные дороги в Украине. Трассы выбирали из 10 вариантов, однако у чиновников есть некоторые опасения на счет строительства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram