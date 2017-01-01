Около 46% от всех доходов украинцы тратят на еду

Такие данные обнародовала пресс-служба ПриватБанка.

В июле 2019 года украинцы потратили с банковских карт ПриватБанка 20,8 млрд грн, из них 9,5 млрд грн на еду. Это около 46% от всех трат.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Также украинцы много тратят на походы в кафе и рестораны.

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“На втором месте по объемам были расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания – 2,1 млрд грн – говорится в сообщении“.

Почти 10%, или 2 млрд грн, в июле украинцы потратили на мебель и товары для дома, а более 1,5 млрд грн – на одежду и обувь. В топ-5 трат с карт украинцев также входят расходы на аптеки и медицину – 1,45 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, как отличаются цены на продукты в разных странах ЕС.

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