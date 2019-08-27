Всемирный банк и Минфин подписали соглашение на 200 миллионов долларов

Средства будут направлены на развитие аграрного сектора.

Сегодня Министр финансов Украины Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали Соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по проекту “Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины“. Сумма составляет 200 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“Привлечение займа позволит создать и запустить Государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр“ – говорится в сообщении.

Также в Минфине планируют провести спутниковое картографирование территории Украины, усилить систему государственного контроля на государственной границе, разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему безопасности пищевых продуктов.

Украина, которую когда-то называли житницей Европы, а сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов, требует таких проектов, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли – сказала Оксана Маркарова

Ранее сообщалось о том, что мораторий на землю в Украине отменят до конца 2019 года.

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