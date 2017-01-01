Стало известно, кто может стать новым министром экономики Украины - журналист

По мнению журналиста, почетный президент Киевской школы экономики претендует на данный пост.

Пост министра экономического развития и торговли Украины может занять почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Об этом в своем Telegram-канале заявила шеф-редактор издания Левый Берег Соня Кошкина.

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“Так, основной претендент на пост министра экономики - Тимофей Милованов (руководитель Киевской школы экономики, один из главных организаторов трускавецкой школы ЗеДепутата). С ним Гончарук уже говорил“ - отмечено в сообщении.

Как по мне - отличный выбор. Блестящий я бы даже сказала - заявила Кошкина

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