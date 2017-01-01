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Стало известно, кто может стать новым министром экономики Украины - журналист

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По мнению журналиста, почетный президент Киевской школы экономики претендует на данный пост.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Пост министра экономического развития и торговли Украины может занять почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Об этом в своем Telegram-канале заявила шеф-редактор издания Левый Берег Соня Кошкина. 

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“Так, основной претендент на пост министра экономики - Тимофей Милованов (руководитель Киевской школы экономики, один из главных организаторов трускавецкой школы ЗеДепутата). С ним Гончарук уже говорил“ - отмечено в сообщении.

Как по мне - отличный выбор. Блестящий я бы даже сказала - заявила Кошкина

Ранее Слуга народа распределила места в комитетах

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Теги: министр экономического развития, министр экономики
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