Сколько средств положили украинцы на депозиты – Маркарова

Объем депозитов в государственных украинских банках во втором квартале возрос на 4,5 млрд грн.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала об основных тенденциях развития государственных банков. Итак, банки в первом полугодии получили прибыль в размере 19,5 млрд грн.

Об этом Маркарова написала на своей странице в Facebook.

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“Во втором квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физлиц на 2,2 млрд грн, а с 01.01.2019 на 4,6 млрд грн. Также во втором квартале вырос объем депозитов физлиц на 4,5 млрд грн, а по сравнению с 01.01.2019 - на 7,9 млрд грн“ - говорится в сообщении.

Основные показатели по каждому из четырех госбанков:

Государственные банки Украины Минфин

Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк и Минфин подписали соглашение на 200 миллионов долларов.

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