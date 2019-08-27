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Сколько средств положили украинцы на депозиты – Маркарова

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Объем депозитов в государственных украинских банках во втором квартале возрос на 4,5 млрд грн.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова
Министр финансов Украины Оксана Маркарова
Фейсбук Оксаны Маркаровой

Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала об основных тенденциях развития государственных банков. Итак, банки в первом полугодии получили прибыль в размере 19,5 млрд грн.

Об этом Маркарова написала на своей странице в Facebook.

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“Во втором квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физлиц на 2,2 млрд грн, а с 01.01.2019 на 4,6 млрд грн. Также во втором квартале вырос объем депозитов физлиц на 4,5 млрд грн, а по сравнению с 01.01.2019 - на 7,9 млрд грн“ - говорится в сообщении. 

Основные показатели по каждому из четырех госбанков:

Государственные банки Украины
Государственные банки Украины
Минфин

Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк и Минфин подписали соглашение на 200 миллионов долларов.

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Теги: Украина, Минфин, Оксана Маркарова, госбанки
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tamarakoren    27.08.2019, 16:45
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