Первые 100 дней президента Зеленского: Цифры и факты

Сегодня 27 августа президент Владимир Зеленский "отмечает" первый серьёзный юбилей на должности.

В первые 100 дней президент Украины Владимир Зеленский успел подписать 302 указа и выдал 217 предписаний. Также Зеленский зарегистрировал 13 законопроектов.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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В первые 100 дней президент дал 78 обещаний. Если к ним добавить предвыборные, то получится 180. К сравнению, пятый президент Петр Порошенко за такой же период успел дать 76 обещаний.

“По нашей методологии вердикт по выполнению обещаний: 8 уже до конца выполнены, а вот 9 – окончательно провалены. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что некоторые из обещаний, которые мы считаем не выполненными, таки были реализованы, но с опозданием“ – говорится в сообщении.

Журналисты проваленным обещанием назвали съемку ежедневных видеообращений к украинцам. В первые 100 дней Зеленский сделал 7 обращений в таком формате

100 дней президента Зеленского - цифры и факты Слово и Дело

Поездки по Украине

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В течение ста дней Зеленский совершил 20 рабочих поездок по Украине. Чаще всего он посещал Львовскую область – трижды. За это время он провел почти четыре десятка официальных встреч на территории Украины.

100 дней президента Зеленского - цифры и факты Слово и Дело

Не меньше времени президент уделил и международной деятельности: у него было 77 контактов с представителями других стран и международных организаций.

Ранее сообщалось о том, сколько денег потрачено на мероприятия с Зеленским.

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