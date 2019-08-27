Первые 100 дней президента Зеленского: Цифры и факты
В первые 100 дней президент Украины Владимир Зеленский успел подписать 302 указа и выдал 217 предписаний. Также Зеленский зарегистрировал 13 законопроектов.
Об этом сообщает Слово и Дело.
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В первые 100 дней президент дал 78 обещаний. Если к ним добавить предвыборные, то получится 180. К сравнению, пятый президент Петр Порошенко за такой же период успел дать 76 обещаний.
“По нашей методологии вердикт по выполнению обещаний: 8 уже до конца выполнены, а вот 9 – окончательно провалены. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что некоторые из обещаний, которые мы считаем не выполненными, таки были реализованы, но с опозданием“ – говорится в сообщении.
Журналисты проваленным обещанием назвали съемку ежедневных видеообращений к украинцам. В первые 100 дней Зеленский сделал 7 обращений в таком формате
- Поездки по Украине
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В течение ста дней Зеленский совершил 20 рабочих поездок по Украине. Чаще всего он посещал Львовскую область – трижды. За это время он провел почти четыре десятка официальных встреч на территории Украины.
Не меньше времени президент уделил и международной деятельности: у него было 77 контактов с представителями других стран и международных организаций.
Ранее сообщалось о том, сколько денег потрачено на мероприятия с Зеленским.
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