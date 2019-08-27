Гладковский мог "забыть" задекларировать 4,5 миллиона гривен – НАБУ

В НАБУ прокомментировали запросы СМИ.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию касательно возбуждения уголовного дела против первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

Об этом сообщает пресс-служба.

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"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем секретаря СНБО на сумму больше 4,5 млн грн" – говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 27 августа

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"В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда" – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, кто такие “грабители оборонки“ Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков. Журналисты расследовали, кем являются главные махинаторы в украинской оборонке.

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