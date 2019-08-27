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Болтон предупредил Украину об опасности продажи Мотор Сич китайцам

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Советник по вопросам национальной безопасности США отказался отвечать на дополнительные вопросы журналистов.
Джон Болтон
Джон Болтон
Getty Images

Советник по вопросам нацбезопаности США Джон Болтон заявил об опасности сотрудничества украинцев с китайцами по продаже Мотор Сич.

Об этом сообщает Европейская Правда. 

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Болтон не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода “Мотор-Сич“ и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.

Сообщения СМИ о якобы противодействии США против продажи Мотор Сич Болтон не прокомментировал.

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“Украина будет принимать свое решение, но возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан“ – объяснил он.

Мотор Сич в городе Запорожье
Мотор Сич в городе Запорожье
wikipedia.org

Советник рассказал о том, что в Украине действует специальная программа по военным технологиям, которая блокирует контракты, угрожающие нацбезопасности.

“Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам“, - подчеркнул он

“Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект “шелкового пути“, и через привлекательные инвестиции... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции“, - подчеркнул советник по нацбезопасности.

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Болтон в то же время отказался комментировать вопросы о том, какие последствия могут быть в случае, если Украина не прислушается к советам партнеров, подчеркнув, что речь идет не о наказании, а о том, что такие контракты могут навредить самой Украине. Он также особо отметил вероятной коррупционной составляющей вопрос:

Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которого они хотят - отметил он

Ранее Болтон заявил, что Россия украла технологии США

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Теги: джон болтон, Украина, Китай, Мотор Сич
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