Болтон предупредил Украину об опасности продажи Мотор Сич китайцам

Советник по вопросам национальной безопасности США отказался отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

Советник по вопросам нацбезопаности США Джон Болтон заявил об опасности сотрудничества украинцев с китайцами по продаже Мотор Сич.

Об этом сообщает Европейская Правда.

Читай также: Болтон уже прилетел в Киев ради поддержки Зе

Болтон не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода “Мотор-Сич“ и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.

Сообщения СМИ о якобы противодействии США против продажи Мотор Сич Болтон не прокомментировал.

Читай также: Болтон анонсировал свой визит в Украину

“Украина будет принимать свое решение, но возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан“ – объяснил он.

Мотор Сич в городе Запорожье wikipedia.org

Советник рассказал о том, что в Украине действует специальная программа по военным технологиям, которая блокирует контракты, угрожающие нацбезопасности.

“Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам“, - подчеркнул он

“Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект “шелкового пути“, и через привлекательные инвестиции... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции“, - подчеркнул советник по нацбезопасности.

Читай также: США пытается помешать продаже Китаю предприятия Мотор Сич

Болтон в то же время отказался комментировать вопросы о том, какие последствия могут быть в случае, если Украина не прислушается к советам партнеров, подчеркнув, что речь идет не о наказании, а о том, что такие контракты могут навредить самой Украине. Он также особо отметил вероятной коррупционной составляющей вопрос:

Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которого они хотят - отметил он

Ранее Болтон заявил, что Россия украла технологии США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram