Кения впервые отправила на экспорт партию нефти

Первая партия низкосернистой нефти продана за порядка 12 млн долларов США, что превысило прогноз рынка.

Танкер с партией нефти в 200 тысяч баррелей отправился из кенийского порта Момбаса. Таким образом Кения первой из стран Восточной Африки стала экспортером нефти. Об этом заявил президент государства Ухуру Кенията, сообщает Синьхуа.

Читай также: Кения выпустила банкноты, призванные бороться с коррупцией – фото По его словам, первая партия низкосернистой нефти продана за порядка 12 млн долларов США, что превысило прогноз рынка.

Заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Кении Эндрю Камау ранее сообщил, что Кения планирует экспортировать в текущем году 400 тыс. баррелей нефти двумя партиями – в третьем и четвертом кварталах.

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Разведка нефти в Кении началась в 2012 году. По предварительным данным компании, которая ее проводила, доказанные запасы нефти в стране составляют около 750 млн баррелей.

Ранее стало известно, что Канада еще на год продлит ограничения на добычу нефти для повышения цен на рынке. Компаниям в провинции Альберта будет разрешено добывать до 20 тысяч баррелей нефти в сутки.

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