Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кения впервые отправила на экспорт партию нефти

Комментариев: 0
Первая партия низкосернистой нефти продана за порядка 12 млн долларов США, что превысило прогноз рынка.
Работа и быт в Кении
Работа и быт в Кении
Getty Images

Танкер с партией нефти в 200 тысяч баррелей отправился из кенийского порта Момбаса. Таким образом Кения первой из стран Восточной Африки стала экспортером нефти. Об этом заявил президент государства Ухуру Кенията, сообщает Синьхуа.

Читай также: Кения выпустила банкноты, призванные бороться с коррупцией – фото

По его словам, первая партия низкосернистой нефти продана за порядка 12 млн долларов США, что превысило прогноз рынка.

Заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Кении Эндрю Камау ранее сообщил, что Кения планирует экспортировать в текущем году 400 тыс. баррелей нефти двумя партиями – в третьем и четвертом кварталах.

Читай также: Панамский скандал: арестовали основателей фирмы Mossack Fonseca

Разведка нефти в Кении началась в 2012 году. По предварительным данным компании, которая ее проводила, доказанные запасы нефти в стране составляют около 750 млн баррелей.

Ранее стало известно, что Канада еще на год продлит ограничения на добычу нефти для повышения цен на рынке. Компаниям в провинции Альберта будет разрешено добывать до 20 тысяч баррелей нефти в сутки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: нефть, Африка, Кения, экспорт, добыча, добыча нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь