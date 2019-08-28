Журналист Дубинский станет замом главы комитета ВР по банкам и финансовым рынкам

Александр Дубинский был избран в Раду по мажоритарному округу от партии Слуга народа.

Известный журналист и экс ведущий программы Гроши на 1+1 Александр Дубинский получит должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможни.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Гладковский, подозреваемый в хищениях, купил Ferrari за 9 миллионов - журналист

“Могу теперь официально сообщить, что буду занимать позицию заместителя главы финансового комитета Рады. Специализация - банки и финансовые рынки“, –подчеркнул Александр Дубинский.

Ранее сообщалось о том, как “Слуга народа “ Дубинский выбирал помощниц. Позже, когда Дубинскому указали на сексистский характер поста, он записал видео, в котором отметил, что “фотография разорвала пуканы порохоботов и соросят“, и добавил целую тираду “дебилов“, которые не имеют чувства юмора и “везде видят какую-то измену и какой сексизм“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram