Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Журналист Дубинский станет замом главы комитета ВР по банкам и финансовым рынкам

Комментариев: 1
Александр Дубинский был избран в Раду по мажоритарному округу от партии Слуга народа.
Александр Дубинский
Александр Дубинский
Фейсбук Александра Дубинского

Известный журналист и экс ведущий программы Гроши на 1+1 Александр Дубинский получит должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможни.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Гладковский, подозреваемый в хищениях, купил Ferrari за 9 миллионов - журналист

“Могу теперь официально сообщить, что буду занимать позицию заместителя главы финансового комитета Рады. Специализация - банки и финансовые рынки“, –подчеркнул Александр Дубинский.

Ранее сообщалось о том, как “Слуга народа “ Дубинский выбирал помощниц. Позже, когда Дубинскому указали на сексистский характер поста, он записал видео, в котором отметил, что “фотография разорвала пуканы порохоботов и соросят“, и добавил целую тираду “дебилов“, которые не имеют чувства юмора и “везде видят какую-то измену и какой сексизм“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Александр Дубинский, комитет рады
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.08.2019, 12:42
Оценка:  0
гость
Чорний сектор коли ви його в ліс звозите уже? Бо собаку треба поставити на місце
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь