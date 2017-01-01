Цена на нефть превысила 60 долларов

Стоимость нефти растет на фоне резкого сокращения запасов в США, но рост ограничивается напряженностью из-за торгового спора Вашингтона с Пекином.

Мировые цены на нефть растут на торгах в среду, 28 августа,на фоне сокращения запасов в США, сообщает Reuters.

Читай также: Кения впервые отправила на экспорт партию нефти Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1%, до 60,10 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,3%, до 55,63 доллара за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), за неделю запасы нефти снизились на 11,1 миллиона баррелей до 452,7 миллиона, тогда как аналитики предполагали, что они сократятся на 2,1 миллиона баррелей.

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Еженедельный отчет правительства США должен быть опубликован 28 августа, и если официальные данные подтвердят данные API, то это будет самое большое недельное снижение за девять недель.

Тем не менее, как отмечает Reuters, опасения о глобальном росте на фоне торговой войны между США и Китаем, которые являются двумя крупнейшими потребителями нефти, скорее всего, ограничат рост цен.

Отметим, две недели назад нефть стоила менее 58 долларов за баррель.

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