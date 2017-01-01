Укрэнерго будет судиться с РФ из-за захваченных активов в Крыму

Требования касательно захвата активов Укрэнерго в оккупированном Крыму переданы в арбитражный суд.

НЭК “Укрэнерго“ передало в арбитражный суд требования в споре с РФ относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Укрэнерго требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Укрэнерго требует компенсацию ущерба от незаконной экспроприации инвестиций в Крыму – говорится в сообщении

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“В связи с этим 27 августа 2019 Укрэнерго передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора“ – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что электричество для предприятий подорожало на 30%. После запуска рынка электроэнергии свет для промышленности подорожал на треть, сообщил глава Укрэнерго.

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