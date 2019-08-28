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Коломойский: "Олигархов больше нет – мы умерли"

Комментариев: 2
По мнению бизнесмена, украинским олигархам "необходимо смотреть вперед".
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
Скриншот видео

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о крупных бизнесменах страны. По его словам, “в Украине сейчас олигархов нет“.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.

По мнению Коломойского, олигархи “все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол“.

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“Олигархов больше нет – мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков“ – подчеркнул бизнесмен.  

 

Коломойского у него нет. Если Коломойский скажет завтра: “давайте грабить“, то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать – отметил он

Ранее Коломойский назвал имя возможного премьер-министра. Бизнесмен назвал имена двух фаворитов гонки.

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Теги: Игорь Коломойский, олигархат, Украина
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Комментариев (3)
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Мыкола    28.08.2019, 14:14
Оценка:  +1
Мыкола
Игореша, не смеши народ !
lusyika    28.08.2019, 14:05
Оценка:  -1
lusyika
Ситділо б в Ізраїлі...і давало б свої порвди!!! Порадник хрєнов!!!
Кырмызы_вэ_бейаз    28.08.2019, 14:37
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Какая разница где он сидит? Сейчас 21й век, он может и в Антартиде сидеть, но при этом управлять и получать прибыль от МАУ, например.
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