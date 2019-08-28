Коломойский: "Олигархов больше нет – мы умерли"

По мнению бизнесмена, украинским олигархам "необходимо смотреть вперед".

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о крупных бизнесменах страны. По его словам, “в Украине сейчас олигархов нет“.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.

По мнению Коломойского, олигархи “все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол“.

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“Олигархов больше нет – мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков“ – подчеркнул бизнесмен.

Коломойского у него нет. Если Коломойский скажет завтра: “давайте грабить“, то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать – отметил он

Ранее Коломойский назвал имя возможного премьер-министра. Бизнесмен назвал имена двух фаворитов гонки.

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