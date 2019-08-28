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У Зеленского рассказали о налоговой амнистии: "По 300 тыс грн простят всем, но не бесплатно"

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Чиновники планируют запустить амнистию вместе с BEPS .
Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев
Фейсбук Даниила Гетманцева

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о том, как в Украине будет проведена налоговая амнистия. 

Об этом сообщает Экономическая Правда. 

По словам Гетманцева, налоговая амнистия в Украине будет платной. Уже известны ориентировочные ставки налогообложения.

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“Мы предполагаем, что амнистия будет платной. Общая ставка - 5%, сниженная - 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков“ - отметил он.

Мы должны дать возможность людям, которые 28 лет получали доходы в разных формах, обелиться. Подвести черту под тем, что было за 28 лет, и начать новую финансовую историю с чистого листа - подчеркнул юрист

По словам Гетманцева, каждому украинцу будут амнистированы 300 тысяч гривен вне зависимости от наличия или отсутствия налоговой декларации.

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“Важный момент: амнистия - это добровольное декларирование. Никто никого не заставляет декларировать. Хочешь и дальше держать деньги в матрасе - держи. Никаких санкций по отношению к тебе не будет. По крайней мере - в момент амнистирования. Возможно, потом, когда ты захочешь положить деньги на счет в банке, у тебя спросят, откуда у тебя эти деньги, покажи документы. На самом деле, банки уже сейчас спрашивают об этом“ - заявил глава комитета.  

 

Люди, которые думают о своем будущем, понимают, насколько для них важно иметь “белые“ деньги. При этом мы ожидаем получить 5% от сумм, которые будут амнистированы - заявил он

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, как Владимир Зеленский надумал идти в президенты.

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Теги: даниил гетманцев, налоговая амнистия, Украина
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