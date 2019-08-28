Путин назвал дату старта поставок газа через Турецкий поток

По словам президента РФ, поставки могут начаться уже в конце 2019 года.

На пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о том, что поставки российского газа по Турецкому потоку могут быть запущены уже в конце 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс.

Исходим из того что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям“ – заявил президент РФ

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По словам Путина, поставки газа в Европу через Турецкий поток будут начаты после завершения строительства второй нитки газопровода.

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Справка. Турецкий поток – экспортный газопровод из РФ в Турцию. Он состоит из двух ниток: первая предназначена турецкому рынку, вторая – европейскому. Пропускная способность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.

Ранее сообщалось, что РФ построила 66% морского участка Турецкого потока. Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.

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