Рынок авиаперевозок в Украине рекордно вырос

За шесть месяцев аэропорты Украины обслужили 10,7 млн пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Украинский рынок пассажирских авиаперевозок в первом полугодии показал рекордный рост в 20% и достиг 10,7 млн пассажиров. Это самый большой показатель роста среди стран Центральной Европы, сообщает польское экспертное издание pasazer.com.

Читай также: Три авиакомпании отменили рейсы в Запорожье В исследовании указано, что пассажиропоток в Украине вырос на 20% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. По количеству обслуженных пассажиров Украина заняла второе место после Польши – 22,3 млн человек. Румыния – на третьем месте с 10,5 млн пассажиров.

Крупнейшие аэропорты Центральной Европы, которые обслуживают более 10 млн пассажиров в год – Вена, Варшава, Прага, Будапешт, Бухарест и Киев-Борисполь. Лидером по росту пассажиропотока (+24%) стал аэропорт в Вене, обслуживший 14,7 млн человек. Борисполь занял шестое место с 6,7 млн пассажиров и ростом в 20% по сравнению с первым полугодием 2018 года. В исследовании отмечается, что аэропорт показывает стремительную динамику роста – в июне Борисполь обслужил почти на 28% больше пассажиров, чем за июнь прошлого года.

Читай также: Зеленский привлечет в инфраструктуру $20 млрд

Указано, что такой результат обусловлен увеличением рейсов лоукостера Ryanair, который открыл в Киеве свою базу и 11 новых маршрутов в начале прошлого зимнего сезона. Кроме того, появились авиакомпании FlyDubai, SkyUp, Lauda и Brussels Airlines. Семь перевозчиков существенно расширили количество рейсов – Windrose Aviation, Swiss, Qatar, airBaltic и Austrian.

Исследование подготовлено на основе данных с веб-сайта OAG Schedule Analyzer и предоставленных аэропортами, компетентными органами в области гражданской авиации и веб-сайтом Anker Report.