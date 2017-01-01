Курс валют на 29 августа: гривна снова подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на семь копеек – до 25,22 грн/долл, курс в покупке поднялся на семь копеек – до 25,20 грн/долл.

Национальный банк Украины на 29 августа 2019 года опустил курс гривны более чем на пять копеек – до 25,22 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 28 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2522,1856 гривны (+5,6926);

– 100 евро – 2794,3138 гривны (+1,0245).

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Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на семь копеек – до 25,22 грн/долл, курс в покупке поднялся на семь копеек – до 25,20 грн/долл.

Напомним, на 28 августа НБУ опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 25,16 гривен за доллар.

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