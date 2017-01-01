Счетная палата оценила потери из-за сильной гривны

Бюджет потерял миллиарды из-за укрепления гривны на 9% относительно доллара США. В Счетной палате также подчеркнули важность качественного прогноза курса гривны при планировании бюджета на 2020 год.

Государственный бюджет Украины недополучил 9,2 млрд гривен из-за укрепления курса национальной денежной единицы. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

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Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, укрепление гривны к доллару США на 9% привело к невыполнению плана доходов госбюджета.

“По оценке Счетной палаты, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировался, недополучено 9,2 млрд грн доходов. Но укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности“, - сообщил Пацкан.

Пацкан также отметил, что при разработке проекта госбюджета на 2020 год необходим более качественный прогноз курса гривны.

Напомним, на 28 августа НБУ опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 25,16 гривен за доллар.

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