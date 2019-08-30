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Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц

Комментариев: 7
За два летних месяца госдолг Украины увеличился в два раза больше, чем за весь прошлый год.
Госдолг резко вырос за два месяца лета
Госдолг резко вырос за два месяца лета
flickr.com

Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Так, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 2 066,92 млрд гривен или 82,4 млрд долларов против 2 102,41 млрд гривен, или 80,35 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 млрд гривен (72,22 млрд долларов) против 1 832,3 млрд гривен (70,02 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 40,12 млрд долларов до 39,93 млрд долларов.

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Прямой внутренний долг увеличился с 782,42 млрд гривен до 810,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос с 29,90 млрд долларов до 32,29 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 июля составил 255,22 млрд гривен, или 10,17 млрд долларов.

Отметим, за июнь госдолг также вырос почти на два миллиарда долларов. 

При этом по итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

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Теги: Украина, Минфин, долги, госдолг
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Комментариев (7)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  30.08.2019, 12:00
Оценка:  0
гость
Зеленский это новый Мавродий . С таким народом , ждущих халяву, Украина самая лучшая страна для процветания мошенников.
гость  (аноним)  30.08.2019, 11:56
Оценка:  0
гость
Беленюк точно знает шо делать, чтоб страну сделать интересной для черножопых собратьев.
Spiarmint    30.08.2019, 11:45
Оценка:  0
Spiarmint
Все кому мы должны ,мы всем прощаем.
гость  (аноним)  30.08.2019, 11:26
Оценка:  0
гость
Не бутерброды а шаурму, ее в столовке ВР не продают. Бегает к мафу и перепродает. Барыгу не исправишь....
гость  (аноним)  30.08.2019, 11:13
Оценка:  +2
гость
Воров мудаков и барыг поменяли на дебилов. Жирный с 95го квартала, разгуливая с синим пакетом по раде повеселил, бутерброды носил.
sv_sim    30.08.2019, 11:24
Оценка:  0
sv_sim
Это работа кабмина, не путай. Президент не занимается напрямую экономикой. Так что все вопросы адресуйте к Гройсману
гость  (аноним)  30.08.2019, 10:47
Оценка:  +1
гость
Оно и понятно: текущие выплаты по кредитам + новые кредиты на закупку угля и газа на зиму. Но по сути дети уже не рассчитаются, разве что онуки...Хотя МВФу выгодно держать в долговой кабале и стричь регулярные%, ведь это их благосостояние (способ заработка не производя товар).
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