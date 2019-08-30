Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц

За два летних месяца госдолг Украины увеличился в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Госдолг резко вырос за два месяца лета flickr.com

Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Читай также: В НБУ решили “вернуть доверие к банковской системе“ Так, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 2 066,92 млрд гривен или 82,4 млрд долларов против 2 102,41 млрд гривен, или 80,35 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 млрд гривен (72,22 млрд долларов) против 1 832,3 млрд гривен (70,02 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 40,12 млрд долларов до 39,93 млрд долларов.

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Прямой внутренний долг увеличился с 782,42 млрд гривен до 810,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос с 29,90 млрд долларов до 32,29 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 июля составил 255,22 млрд гривен, или 10,17 млрд долларов.

Отметим, за июнь госдолг также вырос почти на два миллиарда долларов.

При этом по итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

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