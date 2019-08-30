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Польша продает Украине американский сжиженный газ

Комментариев: 3
Польша закупает сжиженный газ у США, регазифицирует его, а потом поставляет по газопроводу в Украину.
Польша продает Украине американский сжиженный газ
Getty Images

Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, пишет портал Interia.

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Ожидается, что транспорт с закупленным сжиженным газом прибудет в LNG-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсце в начале ноября этого года.

После регазификации газ будет внедрен в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, а затем передан в Украину через пограничное соединение газопровода в Германовицах. Доставка к украинскому партнеру будет реализована до конца 2019 года.

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Отмечается, что сейчас единственным ограничением в расширении экспорта в Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше по направлению Силезия-Прикарпатье, которые планирую расширить к 2021 году.

Ранее в компании Оператор ГТС Украины сообщили, что работают над возможностью поставок сжиженного газа из Катара.

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Теги: Украина, газ, Польша, США, сжиженный газ
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Комментариев (4)
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МаюРацию    30.08.2019, 12:05
Оценка:  0
МаюРацию
Так вам и надо!!!
гость  (аноним)  30.08.2019, 12:02
Оценка:  +1
гость
Во зажигают! Максималка до 5млрд м3 в ГОД, кроме того заметьте, что закупка сроком до ожидаемого прекращения транзита из России. Опять псевдореверс с переплатой?
haarp    30.08.2019, 11:55
Оценка:  +2
haarp
мало того что СПГ и так дорогой так еще и поляки посредники наживаются
Via_dolorosa    30.08.2019, 12:10
Оценка:  0
Via_dolorosa
сейчас главное что не из расии; пусть даже с наценкой +300 %. рф должна потерять тут любое влияние.
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