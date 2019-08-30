Польша продает Украине американский сжиженный газ
Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, пишет портал Interia.
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Ожидается, что транспорт с закупленным сжиженным газом прибудет в LNG-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсце в начале ноября этого года.
После регазификации газ будет внедрен в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, а затем передан в Украину через пограничное соединение газопровода в Германовицах. Доставка к украинскому партнеру будет реализована до конца 2019 года.
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Отмечается, что сейчас единственным ограничением в расширении экспорта в Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше по направлению Силезия-Прикарпатье, которые планирую расширить к 2021 году.
Ранее в компании Оператор ГТС Украины сообщили, что работают над возможностью поставок сжиженного газа из Катара.
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