Польша продает Украине американский сжиженный газ

Польша закупает сжиженный газ у США, регазифицирует его, а потом поставляет по газопроводу в Украину.

Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, пишет портал Interia.

Читай также: В Украине оценили риски из-за Турецкого потока Ожидается, что транспорт с закупленным сжиженным газом прибудет в LNG-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсце в начале ноября этого года.

После регазификации газ будет внедрен в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, а затем передан в Украину через пограничное соединение газопровода в Германовицах. Доставка к украинскому партнеру будет реализована до конца 2019 года.

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Отмечается, что сейчас единственным ограничением в расширении экспорта в Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше по направлению Силезия-Прикарпатье, которые планирую расширить к 2021 году.

Ранее в компании Оператор ГТС Украины сообщили, что работают над возможностью поставок сжиженного газа из Катара.

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