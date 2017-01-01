Курс валют на 30 августа: снижение курса гривны замедлилось

Курс доллара на межбанке в продаже упал на одну копейку – до 25,21 грн/долл, курс в покупке понизился также на одну копейку – до 25,19 грн/долл.

Национальный банк Украины на 30 августа 2019 года опустил курс гривны более чем на копейку – до 25,23 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 29 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2523,2290 гривны (+1,0434);

– 100 евро – 2793,7201 гривны (-1,6182).

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В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на одну копейку – до 25,21 грн/долл, курс в покупке понизился также на одну копейку – до 25,19 грн/долл.

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