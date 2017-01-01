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Курс валют на 2 сентября: гривна вернулась к росту

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на пять копеек – до 25,16 грн/долл, курс в покупке понизился на шесть копеек – до 25,13 грн/долл.
Гривна завершила неделю заметным укреплением
Гривна завершила неделю заметным укреплением
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на 2 сентября 2019 года укрепил курс гривны почти на девять копеек – до 25,14 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 30 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2514,4111 гривны (-8,8188);

– 100 евро – 2774,9041 гривны (-18,8160).

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В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на пять копеек – до 25,16 грн/долл, курс в покупке понизился на шесть копеек – до 25,13 грн/долл.

Напомним, на 30 августа НБУ опустил курс гривны более чем на копейку – до 25,23 гривен за доллар. В предыдущие дни гривна также теряла в весе.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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