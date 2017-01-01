Курс валют на 2 сентября: гривна вернулась к росту
Национальный банк Украины на 2 сентября 2019 года укрепил курс гривны почти на девять копеек – до 25,14 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 30 августа.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2514,4111 гривны (-8,8188);
– 100 евро – 2774,9041 гривны (-18,8160).
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В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на пять копеек – до 25,16 грн/долл, курс в покупке понизился на шесть копеек – до 25,13 грн/долл.
Напомним, на 30 августа НБУ опустил курс гривны более чем на копейку – до 25,23 гривен за доллар. В предыдущие дни гривна также теряла в весе.
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