В Аргентине вводят контроль за покупкой долларов
Лимит на покупку валюты для граждан страны будет установлен в размере 10 тысяч долларов за месяц.
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, который предусматривает введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье, 1 сентября, в Официальном бюллетене Аргентинской Республики.
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"Учитывая недавние финансово-экономические явления и неопределенность, вызванную предвыборной кампанией, необходимо принять срочные временные меры для того, чтобы иметь возможность более активно регулировать обменный курс и таким образом укрепить нормальное функционирование экономики", - говорится в документе.
Согласно указу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж.
По данным СМИ, ограничения также коснутся физических лиц. Для них будет установлен месячный лимит на покупку в десять тысяч долларов.
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Напомним, экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые прошли 11 августа. Победу на них одержал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес.
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