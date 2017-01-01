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В Аргентине вводят контроль за покупкой долларов

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Лимит на покупку валюты для граждан страны будет установлен в размере 10 тысяч долларов за месяц.
В Аргентине вводят ограничение на покупку долларов
В Аргентине вводят ограничение на покупку долларов
Getty Images
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, который предусматривает введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье, 1 сентября, в Официальном бюллетене Аргентинской Республики.

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"Учитывая недавние финансово-экономические явления и неопределенность, вызванную предвыборной кампанией, необходимо принять срочные временные меры для того, чтобы иметь возможность более активно регулировать обменный курс и таким образом укрепить нормальное функционирование экономики", - говорится в документе.

Согласно указу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж.
 
По данным СМИ, ограничения также коснутся физических лиц. Для них будет установлен месячный лимит на покупку в десять тысяч долларов.

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Напомним, экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые прошли 11 августа. Победу на них одержал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. 

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Теги: Аргентина, доллар, валюта, ограничение
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