В Аргентине вводят контроль за покупкой долларов

Лимит на покупку валюты для граждан страны будет установлен в размере 10 тысяч долларов за месяц.

В Аргентине вводят ограничение на покупку долларов Getty Images

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, который предусматривает введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье, 1 сентября, в Официальном бюллетене Аргентинской Республики.

Читай также: The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики "Учитывая недавние финансово-экономические явления и неопределенность, вызванную предвыборной кампанией, необходимо принять срочные временные меры для того, чтобы иметь возможность более активно регулировать обменный курс и таким образом укрепить нормальное функционирование экономики", - говорится в документе.

Согласно указу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж.

По данным СМИ, ограничения также коснутся физических лиц. Для них будет установлен месячный лимит на покупку в десять тысяч долларов.

Читай также: Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем - СМИ Напомним, экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые прошли 11 августа. Победу на них одержал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес.