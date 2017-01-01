Украина выплатит по долгам $1 млрд за месяц

В течение сентября Украина должна выплатить 500 миллионов долларов по еврооблигациям и примерно столько же МВФ.

Сентябрь - один из пиковых месяцев по выплатам долгов Getty Images

Украина выплатит около миллиарда долларов внешнего долга в сентябре, свидетельствует график выплат.

Читай также: Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц Так, в понедельник, 2 сентября, Киев должен выплатить процентный доход на сумму около 0,5 млрд долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям.

3 сентября Украина должна выплатить Международному валютному фонду 114,333 млн СПЗ (спецправа заимствования) - 156 млн долларов в эквиваленте.

13 сентября запланирована выплата МВФ 295,5 млн СПЗ.

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Всего в 3-м квартале Украина должна выплатить по внешним долгам около 4 млрд долларов.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ решили "вернуть доверие к банковской системе".

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