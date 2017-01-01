Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина выплатит по долгам $1 млрд за месяц

Комментариев: 0
В течение сентября Украина должна выплатить 500 миллионов долларов по еврооблигациям и примерно столько же МВФ.
Сентябрь - один из пиковых месяцев по выплатам долгов
Сентябрь - один из пиковых месяцев по выплатам долгов
Getty Images

Украина выплатит около миллиарда долларов внешнего долга в сентябре, свидетельствует график выплат.

Читай также: Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц

Так, в понедельник, 2 сентября, Киев должен выплатить процентный доход на сумму около 0,5 млрд долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям.

3 сентября Украина должна выплатить Международному валютному фонду 114,333 млн СПЗ (спецправа заимствования) - 156 млн долларов в эквиваленте.

13 сентября запланирована выплата МВФ 295,5 млн СПЗ.

Читай также: НБУ разрешил бизнесу покупать валюту в кредит

Всего в 3-м квартале Украина должна выплатить по внешним долгам около 4 млрд долларов.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ решили "вернуть доверие к банковской системе".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, МВФ, долги, еврооблигация, госдолг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь