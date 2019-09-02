Президент: "28 лет все ветви власти были как лебедь, рак и щука"

Владимир Зеленский пообещал проведение "горячих реформ".

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями ВР, Кабмина и силовиками анонсировал проведение “горячих реформ“. По словам президента, это станет возможным благодаря “политической воли всех ветвей власти“.

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По мнению Зеленского, “Украине нужна система сдержек и противовесов“. При этом он признался в гибридности работы системы ранее.

28 лет она работала очень гибридно: фактически как система сдержек аппетитов и хотелок... Все ветви власти были как лебедь рак и щука, от чего наша страна в лучшем случае стояла на месте“, - подчеркнул он

По словам президента, такой формат работы в прошлом. Он считает, что “сейчас есть возможность реализовать все реформы“.

Для этого есть все: политическая воля президента, есть большинство в Верховной Раде есть настроенное работать правительство - сказал он

Ранее сообщалось о том, что Зеленский привлечет в инфраструктуру $20 млрд. Президент заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

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