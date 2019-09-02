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Президент: "28 лет все ветви власти были как лебедь, рак и щука"

Комментариев: 4
Владимир Зеленский пообещал проведение "горячих реформ".
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями ВР, Кабмина и силовиками анонсировал проведение “горячих реформ“. По словам президента, это станет возможным благодаря “политической воли всех ветвей власти“.

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По мнению Зеленского, “Украине нужна система сдержек и противовесов“. При этом он признался в гибридности работы системы ранее. 

28 лет она работала очень гибридно: фактически как система сдержек аппетитов и хотелок... Все ветви власти были как лебедь рак и щука, от чего наша страна в лучшем случае стояла на месте“, - подчеркнул он

По словам президента, такой формат работы в прошлом. Он считает, что “сейчас есть возможность реализовать все реформы“.

Для этого есть все: политическая воля президента, есть большинство в Верховной Раде есть настроенное работать правительство - сказал он

Ранее сообщалось о том, что Зеленский привлечет в инфраструктуру $20 млрд.  Президент заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

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Теги: Владимир Зеленский, реформы
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Комментариев (4)
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FPN    02.09.2019, 13:41
Оценка:  0
FPN
И БЫЛИ И ЕСТЬ!!!!!!!!!
ПНХ    02.09.2019, 13:48
Оценка:  -1
ПНХ
И БУДУТ ЕСТЬ!!!!!!!!
Huper!    02.09.2019, 13:39
Оценка:  -2
Huper!
Давай, вешай челяди на уши лапшу как путин. У нас всегда все было в одних руках, а сейчас ты официально хочешь все подобрать, в том числе и силовой блок. Остались каналы монополизировать в руках коломойского, который так и ждет дефолта что б все скупить.

Спасибо Зеботы за нового Яныка
ПНХ    02.09.2019, 13:47
Оценка:  -1
ПНХ
не за что. соси в тряпочку))))
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