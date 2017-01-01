"Янтарь и игорный бизнес": Зеленский поставил задачи правительству
До 1 декабря 2019 года должны быть легализованы игорный бизнес и добыча янтаря.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами ВРУ, Кабмина и правоохранителями поставил задачи, определил сроки и назначил ответственных лиц.
Какие задачи новому правительству поставил президент:
- Легализация добычи янтаря и игорного бизнеса до 1 октября 2019 года.
- Аудит государственных реестров до 1 января 2020 года.
- Рынок земли до 1 октября, отмена моратория до 1 декабря.
- Закон о внутреннем водном транспорте до 1 ноября.
- Служба финансовых расследований до 1 декабря.
- Малая приватизация через Прозорро до 1 октября.
- Изменение Трудового кодекса до 1 января.
- Перезагрузка Укравтодора до 1 января.
Ранее президент заявил о том, что “28 лет все ветви власти были как лебедь, рак и щука.“
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