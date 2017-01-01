Остаток средств в Госказне вырос до максимума за два года

За август остаток средств в государственной казне увеличился на 26% или 12,862 млрд гривен.

По состоянию на 1 сентября на едином казначейском счете (ЕКС) Украины находилось 61,83 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы в понедельник, 2 сентября.

Читай также: Налоговое декларирование: Кто должен заполнять и когда Отмечается, что этот показатель на 26% выше уровня на 1 августа. Рост за месяц составил 12,862 млрд грн.

Это рекордный показатель за два года. Выше остаток на едином казначейском счете был только 1 сентября 2017 года – 63,151 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы, год назад на ЕКС средств было на 56,2% меньше – 27,085 млрд грн.

Читай также: "Янтарь и игорный бизнес": Зеленский поставил задачи правительству

Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств. Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется.

Напомним, за июль 2019 года остаток средств в государственной казне увеличился почти в четыре раза – до 48,968 млрд грн по состоянию на 1 августа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram