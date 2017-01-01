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Остаток средств в Госказне вырос до максимума за два года

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За август остаток средств в государственной казне увеличился на 26% или 12,862 млрд гривен.
Остатки средств на едином казначейском счету составили почти 62 млрд гривен
Остатки средств на едином казначейском счету составили почти 62 млрд гривен
Korrespondent.net

По состоянию на 1 сентября на едином казначейском счете (ЕКС) Украины находилось 61,83 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы в понедельник, 2 сентября.

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Отмечается, что этот показатель на 26% выше уровня на 1 августа. Рост за месяц составил 12,862 млрд грн.

Это рекордный показатель за два года. Выше остаток на едином казначейском счете был только 1 сентября 2017 года – 63,151 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы, год назад на ЕКС средств было на 56,2% меньше – 27,085 млрд грн.

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Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств. Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется.

Напомним, за июль 2019 года остаток средств в государственной казне увеличился почти в четыре раза – до 48,968 млрд грн по состоянию на 1 августа.

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Теги: Украина, финансы, счет, казначейство, Госказначейство
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