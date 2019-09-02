Зеленский поручил новому премьер-министру перезагрузить Укравтодор

Владимир Зеленский поручил новому премьер-министру быстрее перезагрузить Укравтодор, Госгеонедра и ряд других наиболее коррумпированных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов очертил основные задачи в реформировании судебной ветви власти.

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на пресс-службу президента.

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Глава государства отметил, что парламент пока не принял закон о невозможности блокирования работы Высшего антикоррупционного суда чрезмерным количеством дел.

Очень надеюсь, что он это сделает в ближайшие дни, - сказал Владимир Зеленский

Президент также подчеркнул важность эффективной работы Антикоррупционного суда. “Украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел по топ-коррупционерах“, - отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что большая часть экономических неудач в Украине - на совести нечестных судей.

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“Из-за неуклюжей судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти, ее обновления. Наоборот - предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами являются еженедельные лишения судейских мантий тех, кто не достоин высокого звания судьи “, - убежден Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что очистка должна касаться всех судов, но прежде всего - высших инстанций. “Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями: более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до Нового года“, - сказал Глава государства.

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По его словам, это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному законопроекту.

Отдельно Глава государства акцентировал внимание на ликвидации масштабных коррупционных схем в некоторых органах государственной власти.

“Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти - Держгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция (Государственная природоохранная служба), Укртрансбезпека и самый известный - Укравтодор. Срок - до 1 января 2020 года, но если можно, то сделать это раньше “, - обратился Президент к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский привлечет в инфраструктуру $20 млрд. Президент заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее 20 миллиардов долларов за 5 лет.

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